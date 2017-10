Per il francese possibile rottura del crociato: si attende il bollettino medico.

Il proverbiale danno oltre la beffa. Non solo il deludente pareggio per 2-2 sul campo dell'Hertha Berlino, il Bayern Monaco ha un altro motivo per perdere il sorriso. Al 60' del match si è infortunato gravemente Franck Ribery. Il francese ha provato a controllare il pallone col mancino, il piede gli è scivolato sulla sfera e il ginocchio si è impuntato. Si teme la rottura del crociato e quindi un lungo stop per il 34enne. Non resta che aspettare il bollettino medico del Bayern.

Never a nice way to have to leave a football pitch, get well soon, @FranckRibery! 👍 #BSCFCB #hahohe 2-2 pic.twitter.com/Q8voyhwRCZ — Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) October 1, 2017

