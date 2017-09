L'ex capitano giallorosso è sceso in campo a Tbilisi per la "World Football Stars for Georgia", partita di beneficenza organizzata da Kaladze e dalla federazione georgiana.

A vederlo con la fascia al braccio e la maglia azzurra qualcuno molto distratto potrebbe aver pensato a un clamoroso ritorno in Nazionale. Ma no, Francesco Totti non è tornato in attività e non ha sposato di nuovo la causa Italia. L'ex capitano giallorosso era a Tbilisi per la "World Football Stars for Georgia" e sembrava tutto fuorché un giocatore che ha appeso le scarpe al chiodo lo scorso maggio.

Con un gol da urlo e un assist (stupendo filtrante per Salgado), Totti ha catalizzato l'attenzione nell'amichevole di beneficenza organizzata in Georgia da Kaladze. Ma non l'era l'unica stella in campo in una Dinamo Arena che ha ospitato più di 50mila persone. Hanno partecipato anche ex giocatori del calibro di Maldini, Shevchenko, Crespo, Zanetti, Rivaldo, Salgado, Toni, Di Biagio, Delvecchio, Abbiati, Cordoba, Albertini, Dida, Conceição e Candela. È stata una grande serata di calcio. Alla fine a vincere è stata la squadra di Totti 6-5.