Premier League: Harry Kane come Cristiano Ronaldo

Con la doppietta all'Huddersfield Town Hurricane ha raggiunto CR7 a quota 84 reti in Premier League, ma ci ha messo oltre 70 gare in meno.

58 minuti fa di Paolo Cola

Harry Kane come Cristiano Ronaldo, almeno per quanto riguarda i gol segnati in Premier League. Grazie alla doppietta contro l'Huddersfield Town, il centravanti del Tottenham ha raggiunto quota 84 reti nel massimo campionato inglese, gli stessi che CR7 aveva messo a segno in sei stagioni con la maglia del Manchester United.

Non solo. Hurricane è stato decisamente più rapido del portoghese. Cristiano Ronaldo, infatti, aveva dovuto scendere in campo 196 volte per mettere insieme quel bottino, mentre Kane ha impiegato ben 73 partite in meno, cioè 123, per una strepitosa media realizzativa pari a 0,68 gol a gara.

13 - Harry Kane now has 13 goals for club & country in September 2017; his best ever goal tally in a single month of his career. Unstoppable pic.twitter.com/Bt0mrkDJjP — OptaJoe (@OptaJoe) September 30, 2017

I numeri di Kane assumono un peso ancora maggiore se messi in prospettiva. Tra i grandi bomber della Premier League, quei giocatori che hanno realizzato almeno 100 gol in Premier League - e lui entrerà presto a far parte della categoria - l'unico a vantare una media realizzativa superiore alla sua è Sergio Aguero. Ma parliamo di decimali: 0,6829 per Kane, 0,6844 per il Kun. A seguire c'è Thierry Henry con 0,67 (175 gol in 258 presenze), quindi Alan Shearer con 0,59 e Ian Wright con 0,53.

Per Harry Kane è stato finora un 2017 magico: con 27 reti, è il giocatore che ha segnato di più in Premier League nell'anno solare. Inoltre, dopo il solito, orrido mese di agosto, questo settembre è stato da record: 13 gol tra Tottenham e nazionale, mai ne aveva fatti così tanti in un singolo mese nella sua carriera.

Infine, la doppietta al Kirklees Stadium ha consentito a Kane di aggiungere un'altra tacca: l'Huddersfield Town è diventata la 25esima squadra diversa contro cui è andato a segno nella sua carriera di Premier League. L'unica a essere scampata alla dura legge di Hurricane è il Cardiff City, e solo perché ha preso parte alla sua prima e unica Premier League nel 2013-14, quando Harry Kane era solo un 20enne di belle speranze che faceva la riserva di Soldado.