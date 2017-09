I parigini riprendono la marcia in campionato dopo lo 0-0 col Montpellier: segnano Neymar (doppietta), Cavani, Meunier, Draxler e Mbappé. Per gli ospiti Sankharé e Malcolm.

253 condivisioni 0 stelle

3 ore fa

Un'altra prova di forza. Dopo aver provocato l'esonero di Carlo Ancelotti al Bayern Monaco, il Paris Saint-Germain riprende la marcia in Ligue 1. Lo 0-0 in casa del Montpellier viene spazzato via da un roboante 6-2 con cui la squadra di Emery ha travolto il Bordeaux. Ad aprire le marcature al 5' è Neymar con una stupenda punizione dalla distanza, il raddoppio è di Cavani che al 12' sfrutta al meglio l'assist di O'Ney - sì, è pace fatta davvero -. Al 21' è già l'ora del tris: cross di Berchiche, Meunier col piattone destro gonfia la rete.

Reazione d'orgoglio del Bordeaux alla mezz'ora, Sankharé a porta vuota non può sprecare l'assist di De Preville. Una semplice interruzione del monologo del Paris Saint-Germain. Nel primo tempo c'è ancora spazio per la doppietta di Neymar (su rigore) e per l'eurogol di Draxler: cross di Mbappé e sinistro volante del tedesco che ricorda tanto la prodezza di Totti contro la Sampdoria. Solo applausi.

Nella ripresa si toglie lo sfizio di andare a segno anche Mbappé. Filtrante di Draxler, il francese scatta sul filo del fuorigioco e incrocia col destro per il 6-1. Malcolm nel finale realizza dagli undici metri la seconda rete ospite. Con questa vittoria il Paris Saint-Germain resta in vetta alla Ligue 1 a quota 22 punti, 3 in più del Monaco che ha pareggiato 1-1 contro il Montpellier nell'anticipo dell'ottava giornata.

Ligue 1, il tabellino di Paris Saint-Germain - Bordeaux 6-2

Classifica

I risultati dell'ottava giornata