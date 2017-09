Quattro persone sono rimaste gravemente ferite a seguito del cedimento di una balaustra nel settore ospiti dello stadio La Licorne. La partita è stata sospesa e poi rinviata.

30 set 2017

La partita tra Amiens e Lille, valida per l'ottava giornata della Ligue 1, era iniziata da appena 15' quando è stata sospesa. Dopo il gol di Ballo-Touré che ha portato in vantaggio la squadra di Bielsa, il settore ospiti è esploso di gioia e una balaustra ha ceduto improvvisamente. Decine di tifosi sono caduti gli uni sugli altri, il bilancio provvisorio parla di 20 feriti di cui 4 gravi. Lo stadio La Licorne, che ha una capienza di 12mila posti, era stato recentemente ristrutturato dopo la promozione in massima serie dell'Amiens.