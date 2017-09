Liga: l'Alaves ha scelto De Biasi. Il made in Italy si allarga

Alaves-Real Madrid, Zidane sul figlio Enzo: "Spero non faccia gol"

Liga, ecco la mano di De Biasi: l'Alaves vince 2-0 in casa del Levante

Ora ha lo stesso obiettivo. La prima è stata buona: Munir al 33' e Medran all'81' hanno firmato il successo dell' Alaves . Che ha finalmente lasciato quota 0 punti in classifica e soprattutto l'ultimo posto in classifica. Il prossimo avversario si chiama Real Sociedad, da affrontare al Mendizorrotza il 14 ottobre.

Il destino come sempre ci ha messo lo zampino. L'Alaves ha vinto 2-0 sul campo del Levante, l'unica squadra spagnola che aveva allenato (nella stagione 2007/08) De Biasi fino a pochi giorni. Fu un'esperienza deludente che terminò con la rescissione datata 16 aprile 2008, quando l'ex ct dell'Albania tornò a Torino e guidò il club alla salvezza.

Sei sconfitte su 6 partite. Poi è arrivato Gianni De Biasi e l' Alaves ha centrato la prima vittoria in questa Liga. È ancora presto per cantare vittoria, la strada che porta alla salvezza è lunga e tortuosa e questo il tecnico italiano lo sa bene. Ma aver ottenuto un successo all'esordio sulla panchina dei baschi dà una enorme iniezione di fiducia a lui e a tutto l'ambiente.

Con il tuo consenso, questo sito internet utilizza cookies di terze parti per migliorare la tua esperienza. Puoi conoscere di più sul nostro utilizzo dei cookies e su come modificare le impostazioni nella nostra Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies.

OK