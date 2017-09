Ranking Uefa: Italia col vento in poppa dopo la notte di Europa League

Mondiali Russia 2018, l'Italia non sarà testa di serie (al 99%)

Italia, i convocati di Ventura per le partite contro Macedonia e Albania

Sono 25 i giocatori convocati da Ventura per questi match. Spicca il ritorno in Nazionale di Simone Verdi che sta brillando con la maglia del Bologna. Di seguito l'elenco completo.

Con due vittorie l'Italia migliorerebbe anche l'attuale ranking FIFA che la vede al 17esimo posto e si presenterebbe con più serenità al sorteggio dei playoff in programma il 17 ottobre a Zurigo.

Ancora un punto per assicurarsi almeno i playoff. L'Italia di Giampiero Ventura s'appresta ad affrontare le ultime due gare del girone di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018: il 6 ottobre è in programma la sfida contro la Macedonia, il 9 quella contro l'Albania.

Il ct degli azzurri ha diramato la lista dei convocati per le ultime sfide di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018: spicca la presenza di Verdi del Bologna.

