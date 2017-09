Doppietta di Lozano, gol di Pereiro e rigore di van Ginkel. La squadra di Cocu sale momentaneamente a +4 sull'Heerenveen, prima inseguitrice.

30 set 2017 di Antonio Gargano

La furia del PSV si abbatte sul Willem II. Il sabato di Eredivisie passa dal Philips Stadion e dal 4-0 che vale il consolidamento del primo posto in classifica. Due gol di Lozano, uno di Pereiro e il rigore di van Ginkel firmano il poker.

Il PSV non affonda il colpo

La capolista ha l'occasione di aumentare il margine sull'Heerenveen, il compito degli ospiti si prospetta durissimo. Non nelle prime fasi del match, con Haye che si mette in mostra con un tiro da fuori: il primo tentativo non è dei padroni di casa. La risposta del PSV arriva con una conclusione dalla distanza di Santiago Arias e un colpo di testa di Locadia, ma il Willem II se la cava e prova a riportarsi in avanti con Sol, che impegna Zoet in due occasioni ravvicinate. La squadra di Cocu rischia qualcosa di troppo, ma sfiora anche il vantaggio con Lozano e Pereiro. È il preludio all'assedio del secondo tempo.

GOAL GOAL GOAL HIRVING LOZANO pic.twitter.com/VDaW82hOnw — PSV (@PSV) September 30, 2017

Lozano, Pereiro, van Ginkel: Willem II KO

La ripresa comincia con un altro piglio per il PSV, che mette subito in chiaro le cose. Passano meno di 5 minuti e Lozano fa esplodere il Philips Stadion con il primo urlo di gioia, poi sale in cattedra la visione di gioco di van Ginkel: il numero 10 serve prima il pallone del 2-0 a Pereiro, poi regala l'occasione della doppietta a Lozano, che firma il 3-0 prima del quarto d'ora. Il Willem II sparisce dal campo, Locadia ne approfitta per presentarsi davanti a Wellenreuther: il portiere stende il centravanti di casa, per Manschot è rigore. Il 4-0 è un affare di van Ginkel, che chiude definitivamente i conti. Nel finale Locadia ci prova su punizione, ma al fischio finale è ugualmente festa.

Per il PSV è la sesta vittoria in 7 partite di Eredivisie, solo l'Heerenveen è riuscito a mettere KO la capolista. Per il Willem II, invece, è l'esatto contrario: un solo successo in campionato, sul campo del Roda ultimo in classifica.