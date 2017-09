I giocatori del Fuenlabrada hanno accolto con euforia il sorteggio dei 16esimi di Coppa del Re: il 29 novembre affronteranno i campioni d'Europa in carica al Santiago Bernabeu.

693 condivisioni 0 stelle

3 ore fa

Hanno pescato il Real Madrid, la squadra campione d'Europa e del mondo in carica. Sono impazziti di gioia. Questa è la storia del Fuenlabrada, formazione militante nella Segunda División B, la terza serie del campionato spagnolo.

I giocatori si sono riuniti nella sala conferenze del centro sportivo e hanno acceso la TV. In onda c'erano i sorteggi dei 16esimi di Coppa del Re. Nel turno precedente hanno superato 3-1 in trasferta il Calahorra e adesso c'era la possibilità di incontrare una big.

Così è stato. L'urna ha decretato che il prossimo avversario del Fuenlabrada sarà il Real Madrid di Zidane, da affrontare il 25 ottobre in casa e il 29 novembre al Santiago Bernabeu. Sarà una notte storica per loro, da raccontare a figli e nipoti. Ecco perché non è difficile capire la loro reazione.

Coppa del Re, il Real Madrid pesca il Fuenlabrada: il quadro dei 16esimi