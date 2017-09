Dopo la mini-crisi casalinga di inizio campionato, l' Eintracht Francoforte conquista la prima vittoria in Bundesliga alla Commerzbank-Arena. Contro lo Stoccarda finisce 2-1 dopo un match tiratissimo: vantaggio di Rebić nel primo tempo, poi il pareggio di Terodde e l'espulsione di Falette sembrano tagliare le gambe agli uomini di Kovač. Nel recupero, invece, Haller mette la firma sui 3 punti che valgono momentaneamente la zona Europa.

La squadra di Kovač conquista la prima vittoria casalinga. Il 2-1 arriva nei minuti di recupero e con un uomo in meno, dopo l'espulsione di Falette.

