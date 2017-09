Dopo l'umiliante sconfitta con il Borussia Dortmund il Borussia Moenchengldbach si rilancia. Battuto 2-1 l'Hannover: decide Hazard su rigore conquistato da Grifo.

4 ore fa

Nella settima giornata della Bundesliga il Borussia Mӧnchengldbach batte l’Hannover per 2-1 grazie a una rete di Hazard al 94'. Si tratta della prima sconfitta stagionale per l'Hannover. Breitenreiter è alla prima sconfitta in tutto il 2017. Il Gladbach si rilancia dopo l'umiliante sconfitta con il Borussia Dortmund. Ora è a -1 dal quarto posto.

Bundesliga, Borussia Moenchengladbach v Hannover: la gara

La partita inizia con una decina di minuti di ritardo a causa del traffico che ha impedito all’Hannover di essere puntuale. Gli ospiti cominciano però subito forte, con un tiro da fuori di Harnik dopo due minuti. Nel primo tempo però non accade molto: ci provano dalla distanza anche Raffael (al 7’ per il Gladbach), e Karaman (al 20’ per l’Hannover), ma di occasioni nitide non ce ne sono. Con i minuti cresce però il Borussia. Al 22’ sfiora la rete Cuisance (all’esordio dal primo minuto), al 24’ Ginter, di testa, manda alto di poco. Al 36’ ancora il Gladbach, ma il tiro di Johnson viene respinto dal portiere. Due minuti dopo il tiro di Stindl sembra destinato a entrare, ma esce di un nulla.

La ripresa

Nella ripresa Anton spaventa subito il Gladbach, ma il suo tiro va sopra la traversa. I padroni di casa però riprendono coraggio e ci provano ancora, senza fortuna, con Stindl al 60’ e con Ginter al 62’. Al 67’ il Gladbach passa: su punizione Ginter colpisce al volo e fa 1-0. Nemmeno il tempo di festeggiare che già al 71’ pareggia l’Hannover su angolo con un bel colpo di testa di Harnik. Proprio Harnik, a pochi minuti dalla fine, fallisce una clamorosa palla gol: il suo tiro, da posizione ravvicinata, finisce sulla traversa. All’ultimo torna avanti il Gladbach: al 94’ è Grifo che viene messo giù da Sané. L’arbitro consulta la Var e dà il rigore che Hazard trasforma per il 2-1. E il Borussia torna a volare.