Secondo la stampa spagnola, la Pulce avrebbe preso le difese dell'amico nei confronti del tecnico, convinto che l'uruguaiano sia sovrappeso.

un'ora fa di Paolo Cola

Trent'anni, sudamericano, animale da gol come pochi ma incappato in un avvio di stagione poco brillante, anche a causa, si dice, di una condizione atletica tutt'altro che ottimale. Sembrerebbe la descrizione di Gonzalo Higuain, e invece, strano a dirsi, stiamo parlando di Luis Suarez.

Il centravanti del Barcellona non sta attraversando un momento felice, anche a causa di un infortunio: due sole reti in sette presenze stagionali, sui 25 totali realizzati dai catalani, numeri decisamente scarni se rapportati alle sue medie abituali (182 reti in 228 presenze nelle ultime cinque stagioni, tra Liverpool e Barça). Secondo la stampa spagnola, Ernesto Valverde sarebbe convinto che la ragione della scarsa vena del Pistolero sia riconducibile alla sua forma fisica non proprio ideale. In altre parole, l'allenatore crede che Suarez sia grasso.

Le frizioni tra Valverde e l'uruguaiano sono diventate evidenti mercoledì sera, al momento della sostituzione di quest'ultimo con Aleix Vidal nel finale del match di Champions League contro lo Sporting Lisbona. Suarez è uscito dal campo furibondo e nel dopogara Valverde ha derubricato il suo comportamento come "sciocco". L'attaccante rischia di finire in panchina, ma secondo Diario Gol l'idea non piacerebbe per nulla a Leo Messi.

Barcellona, Suarez grasso? Messi contro Valverde

Getty Getty Messi e Suarez, i due membri superstiti della fu MSN

Messi è molto legato a Suarez dentro e fuori dal campo, e ha preso le sue difese con il tecnico, arrivando a confrontarsi apertamente con lui sull'argomento: per l'argentino, il compagno di squadra non è sovrappeso, né lento, né tantomeno è diventato inaffidabile in zona gol, ed è certo che presto tornerà a essere il Luis Suarez di sempre.

A Barcellona, si sa, avere la Pulce nel proprio pool di avvocati è quasi sempre sinonimo di assoluzione garantita, e Suarez dovrebbe partire dal 1' anche contro il Las Palmas, domani pomeriggio. Questo non significa, ovviamente, che tutto stia girando nel modo giusto.

A opinione di molti osservatori, un problema-Suarez in qualche modo esiste. Probabilmente non è dovuto al peso - sin da quando è arrivato a Barcellona il giocatore viene chiamato "gordo" dai propri compagni - ma all'impostazione tattica voluta da Valverde, che ha riportato Messi in zona più centrale, costringendo Suarez a emigrare sempre più spesso sulle fasce, non esattamente il suo territorio di caccia preferito. E non va dimenticata la partenza di Neymar, che potrebbe aver influito ulteriormente sul numero di occasioni da rete a disposizione dell'uruguaiano.