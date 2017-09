In Esclusiva su FOX Sports torna la grande boxe. Sabato sera LIVE dalle 20.30 la riunione matchroom di Liverpool Rocky Fielding vs David Brophy.

4 ore fa

Tornano le grandi sfide pugilistiche sulla piattaforma Sky. Da sabato 30 settembre Fox Sports (canali 204 e 205 del bouquet Sky) torna a essere la televisione del pugilato. Fox Sports ha rinnovato, infatti, il contratto annuale con l’organizzazione Matchroom di Eddie Hearn trasmettendo tredici riunioni realizzate dal promoter inglese. Nel mese di ottobre, oltre a 3 riunioni live, ci saranno due imperdibili eventi sul canale della boxe.

Appuntamento per mercoledì 4 ottobre con la Joshua Night, 3 incontri di boxe del più grande boxeur in attività in diretta in prima serata dalle 21.30: Joshua vs Breazeale, Joshua vs Molina, Joshua vs Klitschko. Ma la Joshua Night sarà solo l’antipasto. Il 28 ottobre in prima serata Fox Sports trasmetterà in esclusiva il ritorno sul ring di Anthony Joshua nell’incontro vs Kubrat Pulev.

La grande boxe in TV: su FOX Sports Rocky Fielding vs David Brophy

Ma la boxe sarà già live sabato 30 Settembre quando Fox Sports trasmetterà in diretta dalle 20.30 sul canale 205 di Sky (Fox Sports Plus) gli incontri della riunione Matchroom sul ring prestigioso di Liverpool, con la telecronaca a cura di Nicola Roggero e Alessandro Duran, ex campione del mondo La sfida più attesa sarà quella tra Rocky Fielding e David Brophy.

Oltre al combattimento tra Rocky Fielding (24-1-0) e David Brophy (19-1-1) per il titolo del Commonwealth dei supermedi, combattono anche Sean Dodd (14-2-1) vs Thomas Stalker (12-2-3) per il titolo del Commonwealth dei leggeri e Tom Farrell (13-0) vs Ohara Davies (15-1-0) per il titolo internazionale Wba. Il secondo appuntamento in programma ad ottobre su Fox Sports sarà il 7 ottobre da Manchester con gli incontri tra Anthony Crolla (31-6-3) vs Ricky Burns (41-6-1) in 12 round; Sam Eggington (21-3-0) vs Mohamed Mimoune (18-2-0) per il titolo europeo welter; Robbie Barrett (15-2-1) vs Lewis Ribson (12-0) per il titolo britannico dei leggeri.