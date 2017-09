Tottenham, pronto il rinnovo per Dele Alli: sarà il più pagato

Dele Alli è stato incluso da Gareth Southgate nella lista di giocatori che affronteranno Slovenia e Lituania: a questo punto il giocatore sarà disponibile solo per la seconda partita .

Così deciso dalla FIFA , che ha voluto punire il gestaccio di Dele Alli durante la partita dello scorso 4 settembre contro la Slovacchia. Nonostante il giocatore si sia subito difeso, dichiarando che il dito medio in realtà era rivolto al suo compagno di squadra Kyle Walker , la Federazione è stata inamovibile.

Dele Alli salterà la partita di qualificazione ai Mondiali della prossima settimana tra Inghilterra e Slovenia. Il giovane centrocampista del Tottenham , dunque, sarà costretto a seguire in TV la sfida di Wembley.

