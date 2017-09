L'attaccante della Lazio è a quota 8 gol, due in meno dell'argentino. Al terzo posto sono in tre con 6 reti: Dzeko, Icardi e Mertens.

6 ore fa

Paulo Dybala si presenta alla settima giornata di campionato in vetta alla classifica marcatori Serie A. La Joya è reduce dalla doppietta messa a segno nel derby di Torino, terminato 4-0 per la Juventus di Allegri. Dopo appena 6 partite l'argentino è a quota 10 gol in Serie A, appena uno in meno di quelli realizzati la scorsa stagione nell'intero torneo. Il suo prossimo avversario si chiama Atalanta.

In seconda piazza c'è Ciro Immobile che sta attraversando un momento di forma straordinario. In campionato l'attaccante della Lazio ha esultato 8 volte, 13 totali contando anche le coppe e la Nazionale. Ora ha messo nel mirino il Sassuolo per provare ad agganciare la testa della classifica marcatori Serie A.

Alle spalle dell'ex Dortmund ci sono tre giocatori a quota 6 gol: Dzeko, Icardi e Mertens. Il bosniaco affronterà il Milan domenica alle ore 18, l'argentino si prepara a fare una scorpacciata di reti contro il Benevento mentre il belga sfiderà il Cagliari. Dietro a questo gruppone, al quarto posto della classifica marcatori Serie A, trovano spazio Callejon e Quagliarella con 4 gol. Ne ha siglati 3 Belotti, Gomez, Ljajic, Perisic e Therau.

Classifica marcatori Serie A: comanda Dybala, Immobile 2°