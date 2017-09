Il portiere del Borussia Dortmund deve toccare il pallone prima di ogni partita.

2 ore fa

Una mania, un'abitudine, un rituale pre-partita. Roman Bürki non ce la fa a resistere, prima di ogni match deve toccare il pallone con i suoi guantoni. Non importa chi ce l'abbia, se l'arbitro, la mascotte o il bambino di turno che accompagna i giocatori in campo. Lui deve prenderlo prima del fischio d'inizio, nel momento in cui il direttore di gara è a centrocampo con i due capitani. Non ci credete? Guardate il video postato dal Borussia Dortmund.