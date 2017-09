È il tema che sta catalizzando l'attenzione nel mondo calcistico. L'esonero di Carlo Ancelotti tiene e terrà banco ancora a lungo, figuriamoci ad appena 24 ore da quando la notizia è diventata ufficiale. In casa Bayern Monaco ha preso parola il direttore sportivo Hasan Salihamidzic che ha spiegato le motivazioni di questa scelta:

Dispiace - ha esordito - per quanto accaduto, non è una situazione facile. Con Ancelotti ho avuto un buon rapporto, ma a Parigi non abbiamo giocato bene ed è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Nella mattinata odierna sono state diffuse le parole del presidente Hoeness che ha rivelato come Ancelotti avesse cinque senatori contro. Salihamidzic conferma questa tesi e aggiunge dei particolari:

Credo sia normale che se i giocatori non giocano non siano felici. In squadra non c'era una buona atmosfera.