I blancos blindano il talento classe '96 fino al 2023 ed evitano così un nuovo caso-Neymar: ritoccato anche l'ingaggio che passa da 3,5 a 4,5 milioni

La prudenza non è mai troppa. E da quest'estate nemmeno la clausola rescissoria: è ufficiale, Marco Asensio ha rinnovato con il Real Madrid fino al 2023. Nel contratto stipulata una maxi-clausola da 700 milioni di euro per evitare nuovi casi Neymar, passato al Paris Saint Germain per 222 milioni di euro senza che i francesi abbiano dovuto discutere sul costo del cartellino con il Barcellona. Il Real Madrid non correrà il rischio di uno "scippo" simile.

Dopo aver rinnovato e prolungato i contratti di Marcos Llorente (2021), Gareth Bale (2022), Cristiano Ronaldo (2021), Lucas Vazquez (2021) e Luca Modric (2020), il Real Madrid blinda e prolunga un altro suo gioiello.

La sua clausola rescissoria sarà inferiore soltanto a quelle di CR7, Benzema e Bale (toccano quasi 1 miliardo di euro). Asensio, elogiato e paragonato da Zidane a Messi per il modo di calciare, era stato prelevato dai blancos nel 2014 dal Maiorca all’età di soli 18 anni (aveva già realizzato 7 gol in 56 presenze). Dopo l’esperienza in prestito all’Espanyol (34 partite e 4 reti), l’esplosione dell'ultimo anno proprio al Real, coronata dal timbro del 4-1 nella finale Champions di Cardiff con la Juventus.

Real Madrid, Asensio rinnova: clausola da 700 milioni di euro

Marco Asensio Willemsen (questo il suo nome completo) è stato ribettezzato dalla stampa spagnola come "l'uomo dei debutti". Soprannome non troppo originale ma obbligatorio per uno che ha segnato 5 gol nei 5 esordi delle diverse competizioni: in Supercoppa di Spagna con il Barcellona, in Supercoppa europea con il Siviglia, in Liga contro la Real Sociedad, in Champions League contro il Legia Varsavia e in Coppa del Re contro il Leonesa.

Soltanto nella scorsa stagione aveva rinnovato il suo contratto fino al 2022 con una clausola da 350 milioni di euro. La non-trattativa del PSG con il Barcellona per Neymar ha consigliato il Real Madrid di alzare la posta nemmeno 12 mesi dopo il precedente accordo.

Ritoccato anche l'ingaggio, passato da 3.5 a 4.5 milioni. Asensio viene già considerato da tutti come l'erede di Cristiano Ronaldo (quando il portoghese deciderà di lasciare le merengues). Il suo futuro, con una clausola del genere, non è minimamente in dubbio.