Arrivato in estate per 85 milioni di euro, il belga è partito alla grande in questa stagione zittendo tutti i critici. Mourinho: "I suoi numeri sono straordinari".

3 ore fa di Daniele Minuti

Nonostante in estate ci siano stati trasferimenti a cifre mai viste prima nella storia del calciomercato, l'arrivo di Lukaku al Manchester United per più di 85 milioni di euro aveva sollevato qualche perplessità fra i tifosi dei Red Devils e gli addetti ai lavori.

Il centravanti belga era stato definito da molti "strapagato" e non sembrava essere il calciatore adatto a sostituire un campione come Zlatan Ibrahimovic nel ruolo di centravanti della squadra di Mourinho. Ma l'inizio dell'ex attaccante dell'Everton ha subito zittito tutti i critici.

Con la doppietta segnata nella partita di Champions League contro il CSKA Mosca, Lukaku ha già raggiunto la doppia cifra in questa stagione. E sono arrivate anche le lodi da parte di José Mourinho, che ha definito il belga un giocatore decisivo.

Manchester United, grande inizio per Lukaku

Lukaku è già a quota 10 gol

Il primo gol di Lukaku con la maglia del Manchester United è arrivato (nonostante una brutta prestazione) al suo debutto nella Supercoppa Europea persa per 2-1 contro il Real Madrid. Da quel momento l'ex giocatore dell'Everton non si è più fermato.

Nelle prime 6 giornate di Premier League sono arrivati altrettanti gol, mentre con le due messe a segno in Russia, il centravanti della Nazionale belga ha raggiunto quota 3 reti nei due turni europei disputati fino ad ora. Per trovare un centravanti che nelle sue prime 9 partite con il Manchester United si sia avvicinato ai 10 gol di Lukaku bisogna tornare al 1956, quando Sir Bobby Charlton arrivò a 9. In questa speciale classifica, Lukaku ha fatto meglio di campioni come Rooney (6), Yorke (6) e Van Persie (7).

Nelle interviste del dopo partita per il giocatore della Nazionale belga sono arrivate anche le belle parole di Mourinho, che è consapevole come al momento il centravanti sia uno dei giocatori fondamentali del suo Manchester United.