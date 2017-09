Le bandiere di Milan e Roma insieme contro una selezione del resto del mondo: 55mila tifosi sono pronti per il grande evento di domani sera a Tbilisi.

4 ore fa di Angelo Cavaliere

Tutto pronto per il grande evento di domani sera a Tbilisi, capitale della Georgia. Una rappresentativa di vecchie bandiere del Milan e della Roma scenderà in campo per affrontare una selezione di giocatori del resto del mondo. A guidare i "giallorossoneri", ovviamente, i due ex capitani Paolo Maldini e Francesco Totti, che festeggerà così i 41 anni appena compiuti.

Almeno 55mila tifosi aspettano di assistere con i loro occhi al ritorno in campo di tante vecchie glorie della Serie A: il croato Zvominir Boban, il Pallone d'Oro Shevchenko, Tassotti, Costacurta, Albertini, Di Biagio, Delvecchio, l'ex numero 10 Rivaldo, Viechowood, Ba, Carbone, Favalli, Ambrosini, Crespo, Oddo, Sebastiano Rossi, Abbiati, Jankulovski, Simic. Oltre agli ex Milan e Roma, parteciperanno all'evento altri grandi campioni come Javier Zanetti, Ivàn Còrdoba, Frey, Dino Baggio, Annoni, forse anche Puyol.

Inizia così un lungo weekend per le due squadre che si affronteranno all'Olimpico nel prossimo turno, in programma domenica 1 ottobre alle 18. Una sfida che per entrambi gli allenatori rappresenta già una partita chiave: per Di Francesco è l'occasione giusta per dare fiducia a un ambiente ancora in rodaggio, Montella ha invece bisogno di vincere per risolvere in fretta i problemi che iniziano a sorgere a Milanello.

La partita è stata organizzata per aiutare la Georgia a raccogliere fondi per ricostruire la foresta del Borjomi, parzialmente distrutta da un incendio estivo. Promotore dell'evento l'ex calciatore Kakha Kaladze, ora candidato sindaco di Tbilisi. L'ex difensore di Milan e Genoa, ora nella sua nuova veste politica, ha contattato la sua vecchia società, rappresentata per l'occasione da Mauro Tavola e Donato Albanese, e insieme anche alla Federazione georgiana hanno trovato il modo migliore di sfruttare il calcio per aiutare il Paese.