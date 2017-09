Con il Chelsea l'ex ct ottiene la prima vittoria inglese sul terreno dell'Atletico Madrid ma se la prende con la Premier: "Ingiusto farci giocare già sabato".

0 condivisioni 0 stelle

31 minuti fa di Alberto Casella

C'erano due partite in contemporanea ieri sera sul terreno del Wanda Metropolitano. Una era giocata dai 22 uomini di Atletico Madrid e Chelsea che si affrontavano sul bellissimo prato del nuovo stadio, l'altra, a pochi metri di distanza, vedeva protagonista Antonio Conte che, agitato come non mai, se la prendeva di volta in volta con un collaboratore o col suo giocatore più vicino, col quarto uomo e persino con le borracce.

L'ex ct della Nazionale è così, prendere o lasciare. Corre, si sbraccia, smoccola, danza lungo la linea del fallo laterale, manca solo che entri in campo per mandare il pallone laggiù dove vuole lui, ma quando i Blues segnano non si tiene proprio più ed esulta come un ultras della Sud. Per questo a Stamford Bridge lo amano, e lo adorano addirittura quando arriva a buttarsi a corpo morto in mezzo a loro.

Un personaggio, ma anche un manager capace ed estremamente concreto: una Premier League vinta pochi mesi fa al primo tentativo e un ritorno trionfale in Champions League, con due vittorie nei primi due match giocati.

150 Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-139

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-140

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-141

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-142

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-143

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-144

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-145

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-146

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-147

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-148

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-149

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-150

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-151

Chiudi 1 di 150

Conte sbanca il Wanda Metropolitano

Storica quella di ieri sera. L'1-2 con cui il Chelsea ha sbancato il Wanda Metropolitano rappresenta infatti il primo successo di un club inglese sul campo dell'Atletico Madrid: 6 sconfitte e 5 pareggi negli 11 precedenti incontri. E non è tutto: prima di ieri sera, con Simeone i Colchoneros avevano mantenuto la porta inviolata in 18 match casalinghi su 23 di Champions League - quasi l'80% - mentre i Blues di Conte gli hanno segnato due gol e, per giunta, pure in rimonta.

Morata, suo uno dei due gol del Chelsea al Wanda

Ce n'era abbastanza per rilassarsi e godersi il trionfo:

Sì, è stata una grande prestazione dei miei giocatori: sono davvero contento e dobbiamo esserlo tutti perché stasera abbiamo mostrato il giusto spirito. Quando l'Atletico Madrid passa in vantaggio è sempre difficile rimontare.

Attacco alla Premier League: "Favorisce il Manchester City"

Ma per Conte rilassamento è parola poco frequentata, per sé e per la sua squadra, che lui vuole sempre in tensione. L'appiglio lo ha trovato nel calendario della Premier League che già sabato prevede il big match fra i suoi e il Manchester City, che in coppa ha giocato martedì:

Sono sorpreso, davvero. È una partita importantissima per il nostro campionato e qualcuno dovrebbe analizzare la situazione. Loro hanno giocato un giorno prima di noi e pure in casa. Noi arriveremo a Londra stanotte alle 4... Non capisco perché non si potesse giocare domenica.

L'esultanza di Antonio Conte dopo la rete della vittoria

Attualmente il Manchester City guida la classifica di Premier League insieme al Manchester United a quota 16, mentre il Chelsea insegue al terzo posto con 13 punti.