Fox Sports si conferma sempre più la casa dei Top Player. Da oggi, anche dei Top Player del futuro

5 ore fa

Fox Sports trasmetterà almeno 2 partite a settimana del college NCAA Football e, da metà novembre, almeno 2 partite del college NCAA basketball. In diretta, in esclusiva su Fox Sports, anche i più importanti Bowl del college football (le classiche di fine anno), e le semifinali e finale del campionato, il National Championship, uno degli appuntamenti più seguiti della stagione negli Stati Uniti.

Fox Sports trasmetterà tutto il meglio del College Basketball e la March Madness, il tabellone finale dei playoff del campionato di basket che nel mese di marzo polarizza l’attenzione di tutti gli appassionati degli sport americani e che quest’anno si concluderà con le Final Four di Houston.

Con l’acquisizione del college basketball e college football in esclusiva per gli abbonati Sky, Fox Sports andrà a completare un’offerta unica per gli sport americani. Ai campionati professionistici di NFL, MLB e NHL si aggiunge la novità della ‘Next Generation’ degli sport a stelle e strisce. Si potranno così seguire in anteprima le stelle di oggi dei campionati universitari americani che diventeranno presto i migliori talenti NFL e NBA.

Aspettando metà novembre per il basket NCAA, il Football NCAA su Fox Sports inizia già questa settimana. Si parte nella notte tra oggi e domani, venerdì 29 settembre alle 2.00 con Iowa St. vs Texas (in replica domani venerdì 29 settembre alle 18.30 su Fox Sports Plus con il commento in italiano) e nella notte tra sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre a mezzanotte con Auburn vs Mississippi St. (in replica poi lunedì 2 ottobre alle 15.15 con il commento in italiano).

Su Fox Sports, ogni giorno, in onda USA Sport Today il programma di approfondimento sugli sport USA. Appuntamento dal lunedì al venerdì alle 15.00 sul canale 204 di Sky. Non solo NFL, MLB e NHL: con il progetto NextGen, gli occhi di Fox Sports saranno attenti e catalizzati anche su Basket e Football NCAA.