L'infortunio subito dal francese nella partita contro il Crystal Palace è più grave del previsto: per il terzino possibile lesione del crociato.

7 ore fa di Daniele Minuti

Brutta tegola per il Manchester City di Pep Guardiola: pare infatti che l'allenatore spagnolo dovrà fare a meno di Benjamin Mendy per quasi tutta la stagione. Il terzino aveva accusato un problema al ginocchio nella partita di Premier League contro il Crystal Palace e il suo infortunio sembra più grave di quanto inizialmente previsto.

Nella conferenza stampa dopo la partita di Champions League vinta 2-0 dai Citizens contro lo Shaktar Donetsk, è stato proprio Guardiola a rivelare ai giornalisti che il francese farà dei controlli a Barcellona e che rischia di dover stare fermo molto a lungo.

Dalle prime indiscrezioni, sembra che Mendy abbia subito la lesione del legamento crociato e il suo recupero dovrebbe aggirarsi tra i 7 e i 9 mesi, costringendo l'ex giocatore del Monaco a saltare interamente la stagione e il Manchester City a cercare un suo sostituto nel mercato di gennaio.

Guardiola ha parlato nel post partita di Champions League e dopo aver commentato la bella prestazione della sua squadra, ha chiarito la situazione di Mendy, che volerà a Barcellona per essere visitato dal professor Cugat, uno dei medici sportivi più famosi al mondo che ha spesso seguito giocatori del Manchester City in passato, come De Bruyne e Kompany.

Mendy andrà a Barcellona e capiremo meglio il suo infortunio. Avremo notizie solo giovedì ma sono abbastanza sicuro che sarà uno stop più lungo di quanto ci aspettassimo.

Il tecnico dei Citizens di è detto particolarmente dispiaciuto della lunga assenza che attende il giocatore francese che si era subito inserito nella sua squadra e non esclude la possibilità di tornare sul mercato per cercare qualcuno che lo sostituisca nella finestra invernale.

Mi dispiace molto per lui e a noi mancherà perché è un giocatore unico. Per un suo sostituto vedremo cosa fare a gennaio, abbiamo anche alternative in squadra: Danilo, Delph e Fernandinho possono giocare lì.

In estate Mendy era costato quasi 60 milioni di euro al Manchester City, diventando il difensore più costoso di sempre, e si unisce alla lista dei grandi acquisti dell'ultima sessione di calciomercato che sono fuori per infortunio: Schick ha giocato solo pochi minuti nella Roma per via di problemi muscolari e tornerà a metà ottobre, mentre Dembélé ha riportato la rottura del tendine del bicipite femorale della coscia sinistra e potrà rientrare nel Barcellona soltanto dopo la fine del 2017.