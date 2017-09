La polizia verrà impiegata in massa nella partita fra Colonia e Stella Rossa. Gli ultrà tedeschi dichiarano guerra ai serbi, che rispondono con Ivan il Terribile.

6 ore fa di Elmar Bergonzini

Una sfida ad alto rischio di romanticismo e nostalgia. La gara fra Colonia e Stella Rossa può sembrare banale, ma non lo è per il passato e anche per la cornice di pubblico che ci sarà domani sera. In pochi se lo ricordano, ma la Stella Rossa nei primi anni '90 era una squadra pericolosissima e capace di vincere la Coppa dei Campioni. Anche il Colonia era però una mina vagante che dava filo da torcere alle grandi.

Colonia e Stella Rossa si sono incontrate negli ottavi della Coppa Uefa del 1989: i serbi vinsero 2-0 l’andata, i tedeschi 3-0 il ritorno. Due squadre di grande tradizione che si ritroveranno contro quasi 30 anni dopo, ora che entrambe sono fortemente ridimensionate. Sia chiaro però: lo sono in campo, perché le due tifoserie sono ancora fra le più calde al mondo.

Erano oltre 10mila (secondo i tifosi del Colonia perfino 20mila, ma la stima appare un po’ gonfiata) i tedeschi presenti a Londra per la gara con l’Arsenal. Eppure i biglietti ce li avevano solo in 2.500. Ora saranno loro i padroni di casa, e avranno come ospiti tifosi altrettanto caldi e appassionati.

Il Colonia ospita la Stella Rossa: massima allerta ultras

Entrambe le tifoserie sono spesse coinvolte in scontri fuori dallo stadio, l’allerta a Colonia è massima. Anche perché fra quelli della Stella Rossa c’è un ultrà particolarmente famoso. Ivan Bogdanov. Lo si è conosciuto in occasione della gara di qualificazione agli Europei 2012 fra Italia e Serbia. Ivan, immediatamente soprannominato “Il Terribile”, venne condannato a tre anni e tre mesi di carcere per gli scontri e i disordini scoppiati in campo durante la partita (che venne perfino sospesa) del 12 ottobre 2010. Negli ultimi mesi sta accompagnando la Stella Rossa in tutte le trasferte europee.

La polizia di Colonia verrà impiegata in massa per garantire la sicurezza. La Stella Rossa, d’altronde, ha messo in guardia il Colonia: non tutti i tifosi serbi sono pacifici. Anche i tedeschi però preoccupano. Sul web gli ultrà tedeschi hanno pubblicato un messaggio poco rassicurante:

Deve essere dannatamente chiaro che non lasciamo la nostra città in mano ad altri senza combattere.

Per questo la partita è ad alto rischio. Non soltanto di romanticismo…