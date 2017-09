Chi non volesse aspettare l'uscita ufficiale, prevista per il 29 settembre, può iniziare a giocare acquistando le edizioni Ronaldo e Icon da PlayStation Store, Xbox Store e Origin.

3 ore fa di Daniele Rocca

Lo sappiamo, non ce la fate più. L'attesa è diventata snervante, la versione demo non è di alcuna consolazione. Per tutti quelli che sono a un bivio esistenziale aspettando l'uscita di FIFA 18, sveliamo che potete mettere fine alla vostra astinenza. Come? Acquistando le edizioni Ronaldo e Icon da PlayStation Store, Xbox Store e Origin potrete iniziare a giocare alla versione completa sin da subito.

Un sogno che diventa realtà. Finalmente potete riporre nella custodia il vecchio titolo - ammesso che non lo abbiate già venduto - e iniziare a sfogarvi con il nuovissimo FIFA 18 con due giorni di anticipo rispetto all'uscita ufficiale prevista per il 29 settembre.

Arrivare prima a mettere le mani su FIFA 18 vi costerà qualcosina di più, come facilmente preventivabile: la Ronaldo Edition e Icon Edition sono acquistabili rispettivamente al costo di 80 e 100 euro. Vorremmo dirvi che non vale la pena, ma mentiremmo. Se siete tra quelli che non possono più attendere, è questo il modo più semplice e veloce per iniziare a giocare sin da subito con il nuovo simulatore calcistico di Electronic Arts.

FIFA 18, come giocarci subito

Non siamo stanchi e ve lo ripetiamo: per giocare sin da subito a FIFA 18 vi basterà acquistare o scaricare le edizioni Ronaldo e Icon da PlayStation Store, Xbox Store e Origin. Ma anche chi ha prenotato il videogame su Amazon merita di essere tranquillizzato: le spedizioni sono partite nella giornata di ieri, così da poter garantire l'arrivo per il 29 settembre, giorno stabilito per l'uscita ufficiale del nuovo titolo di EA Sports.

Ricordiamo che sono tre le edizioni disponibili: Standard, Ronaldo e Icon. La seconda e la terza vi danno diritto a giocare a FIFA 18 con tre giorni d'anticipo. Ma non solo. L'acquisto della Icon Edition, disponibile solo in digitale, vi darà diritto a diversi bonus:

• Cristiano Ronaldo in prestito per cinque partite in FUT

• L'icona Ronaldo Nazário in prestito per cinque partite in FUT

• 40 pacchetti oro premium maxi (2 a settimana per 20 settimane)

• 20 pacchetti giocatori della Squadra della settimana in prestito (un giocatore in prestito SdS per 3 partite alla settimana per 20 settimane)

• 8 divise FUT Special Edition