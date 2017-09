Sorpresa nelle probabili formazioni di Juventus-Olympiakos: il Pipita potrebbe partire dalla panchina come già successo nel derby vinto 4-0 contro il Torino.

2 ore fa di Massimiliano Rincione

Gonzalo Higuain fuori dagli 11 che scenderanno in campo nel match tra Juventus e Olympiakos. L'indiscrezione è filtrata da Vinovo nelle ultime ore. Al posto del Pipita, apparso nettamente in ritardo di condizione nel corso delle prime uscite stagionali, dovrebbe giocare ancora Mario Mandzukic. Nuovo ritorno alle origini per il croato, pronto a prendersi per una notte di Champions League il ruolo di prima punta con Cuadrado, Dybala e Douglas Costa alle sue spalle.

Dopo l'esclusione eccellente nel derby della Mole potrebbe dunque arrivare la seconda panchina consecutiva per Higuain, attualmente sfavorito nel ballottaggio con Mandzukic per quanto concerne le probabili formazioni della sfida di Champions League che troverà compimento allo Juventus Stadium a partire dalle ore 20:45. Possibile chiaramente una staffetta già a partire dall'intervallo, e questo a prescindere da come si metterà la partita in quel di Torino.

L'ultimo gol di Higuain è arrivato lo scorso 9 settembre nel 3-0 con cui la Vecchia Signora ha regolato il Chievo. Dybala si è così caricato sulle spalle tutto il peso dell'attacco bianconero agendo fruttuosamente nel ruolo di trequartista. I numeri della Joya non sono mai stati così incoraggianti: ad un mese circa dall'inizio della stagione sono già 12 le reti in 8 presenze tra campionato e coppe.

Champions League: le probabili formazioni di Juventus v Olympiakos

Detto dell'esclusione di Higuain dalle probabili formazioni, non dovrebbero esserci ulteriori stravolgimenti negli undici che scenderanno in campo in questa seconda giornata della fase a gironi di Champions League. I bianconeri si presentano con la formazione tipo con Matuidi nei due di centrocampo insieme a Pjanic e Sturaro a rattoppare l'emergenza in difesa nel ruolo di terzino destro. L'Olympiakos scenderà in campo con un modulo speculare ai padroni di casa, con Emenike che dovrebbe vincere il ballottaggio con Djurdjevic.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Sturaro, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Mandzukic. A disp. Szczesny, Benatia, Asamoah, Khedira, Bentancur, Bernardeschi, Higuain. All: Allegri

Olympiakos (4-2-3-1): Proto; Figueiras, Engels, Romao, Koutris; Tachtsidis, Odijidja; C. Gonzalez, Fortounis, Sebà; Emenike. A disp: Choutesiotis, Elabdellaoui, Zdjelar, Gillet, Marin, Pardo, Djurdjevic. All: Lemonis.