L'ex campione dei pesi gallo Dominick Cruz si è reso disponibile qualora uno fra Garbrandt e Dillashaw dovesse infortunarsi in occasione del match di UFC 217.

26 set 2017 di Giovanni Bongiorno

L'ex campione dei pesi gallo e impeccabile analista Dominick "The Dominator" Cruz (22-2) si è reso disponibile qualora uno fra T.J. Dillashaw (14-3) e Cody "No Love" Garbrandt (11-0) dovesse infortunarsi e sarebbe così impossibilitato a partecipare a UFC 217.

Il titolo dei pesi gallo in palio, Dillashaw e Garbrandt hanno fatto da coach alla stagione numero 25 del reality The Ultimate Fighter e avrebbero dovuto affrontarsi nella Finale dello stesso evento, match saltato a causa di un infortunio alla schiena occorso al campione.

I due avrebbero poi dovuto combattere a UFC 213, ma ancora una volta i problemi fisici di Garbrandt hanno costretto l'organizzazione a spostare il match in occasione di UFC 217. Qualora uno fra i due contendenti dovesse avere problemi ancora una volta, Cruz si è detto pronto.

UFC 207, Garbrandt manda a vuoto Cruz ed è pronto a rientrare.

Per evitare di far saltare un altro match di questa caratura, Dominick Cruz ha dato la disponibilità a sostituire qualsiasi dei due contendenti:

Sono sempre in allenamento. Mi sono allenato per tutto il tempo. Per me - ha detto Cruz a UFC Unfiltered - la title shot resta qualcosa di importante. L'ho guadagnata, ho mantenuto la cintura più a lungo di tutti e sono stato d'aiuto nella costruzione di questa divisione.

Dopo la vittoria per split decision su T.J. Dillashaw a UFC Fight Night 81, in molti avrebbero auspicato un rematch fra i due, ma Cruz preferì affrontare Garbrandt.

Ho dato a Cody questa chance quando avrei potuto affrontare ancora T.J. Ho fatto molto per far notare questa divisione. Ho contribuito a portare un altro ragazzo nel giro titolato perché volevo un altro atleta nel giro. Era qualcosa di cui la divisione aveva bisogno. Se uno di questi due ragazzi si dovesse infortunare, mi piacerebbe poter subentrare e proporre un'altra sfida, al 100%.

UFC Fight Night 81, Dominick Cruz centra T.J. Dillashaw con un diretto destro.

Cruz ha già combattuto con entrambi i contendenti. Ha ottenuto una vittoria per decisione non unanime contro Dillashaw, ma è stato battuto per decisione unanime da Garbrandt, che gli ha portato via il titolo a UFC 207 con una prestazione magistrale. Quella di UFC 207 è stata la prima e unica sconfitta in nove anni per Cruz (complici anche gli innumerevoli infortuni alle ginocchia che lo hanno tenuto lontano dall'ottagono). L'ex campione preferirebbe una vittoria di Garbrandt, così da poterlo affrontare ancora una volta e vendicare la recente sconfitta.

Preferirei vincesse Cody, ma solo perché mi piacerebbe affrontarlo ancora una volta per la cintura. Sarebbe un match incredibile e un'ottima cosa per me.

UFC 217 avrà luogo il 4 novembre al Madison Square Garden di New York.