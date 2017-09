L'attaccante degli azzurri voleva dedicare il gol a Milik ma il centrocampista polacco gli ha passato per errore la sua maglia.

379 condivisioni 3 stelle

26 set 2017

Appena sette minuti e il Napoli passa in vantaggio. Inizia alla grande la seconda giornata di Champions League per la squadra di Sarri, che dopo la sconfitta per 2-1 all'esordio contro lo Shakhtar Donetsk non può proprio sbagliare. E infatti Lorenzo Insigne mette subito le cose in chiaro sbloccando il match al 7' con un destro chirurgico.

L'esultanza è la solita, le mani che formano il cuore. Ma stavolta non è finita qui, è inevitabile dedicare un pensiero ad Arek Milik che contro la SPAL si è rotto il crociato del ginocchio destro e dovrà restare lontano dai campi per diversi mesi.

Lorenzo corre verso la panchina, Zielinski gli si avvicina per passargli la maglia di... Zielinski. Sì, solo un errore. Dopo essersene accorto, il numero 24 degli azzurri ha chiesto e mostrato col sorriso quella giusta: la maglia di Arek Milik.

Zielinski handed Insigne his shirt when Lorenzo wanted to dedicate the goal to Milik. 😂 #NapoliFeyeenord pic.twitter.com/BNpiRvbwlh — Everything Napoli (@NaplesAndNapoli) September 26, 2017

LIVE Champions League: Napoli v Feyenoord