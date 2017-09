Il colombiano del Monaco ha messo a segno 11 gol contro le 10 dell'argentino della Juventus. La stella della Barcellona è a quota 9.

25 set 2017 di Vinicio Marchetti

La corsa alla Scarpa d'Oro 2018 si va facendo sempre più agguerrita e interessante. Sono tanti i fuoriclasse in corsa, ma il grande favorito rimane il detentore dell'ambito premio, la stella più lucente del Barcellona: Lionel Messi.

Alle sue spalle spingono forte Radamel Falcao e Paulo Dybala. Sono loro i primi rivali della Pulce. Il colombiano del Monaco, fino a questo momento, è il giocatore che ha segnato di più con 11 reti in 7 partite giocate.

Falcao può beneficiare del cambiamento del coefficiente che ha caratterizzato la Ligue 1. L'anno scorso, infatti, il massimo campionato francese non era inserito tra i primi cinque campionati europei. Adesso, invece, i gol dell'attaccante in Ligue 1 ottengono lo stesso punteggio delle leghe più imporanti. I punti racimolati dal colombiano nella classifica della Scarpa d'Oro sono quindi 22.

Scarpa d'Oro: Dybala ci fa un pensierino

Viaggia a vele spiegate anche Paulo Dybala, che in 6 giornate di Serie A ha già messo a segno 10 gol per un totale di 20 punti. L'argentino della Juventus, grazie a questi numeri, può continuare serenamente la sua rincorsa al "maestro" Messi. Non dimentichiamo però che il giocatore del Barça ha già messo in bacheca quattro volte la Scarpa d'Oro (2009-10, 2011-12, 2012-13 e 2016-17). Il numero 10 bianconero non dovrà fare i conti solo con la classe della Pulce, ma anche con la sua esperienza.

Classifica aggiornata

Ad oggi in testa alla classifica marcatori troviamo Albert Prose (FCI Tallinn) con 25 gol. Un bottino notevole ma penalizzato dal modestissimo campionato estone. Stesso discorso per Sappinen (22 gol realizzati sempre in Estonia con il Flora).

Ecco la classifica: