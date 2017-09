Nella conferenza stampa dopo il Gran Premio di Aragon, lo spagnolo attacca: "Non puoi fare certe manovre a 300 all'ora". E il Dottore non gliele manda a dire.

25 set 2017 di Daniele Minuti

Il Gran Premio di Aragon di MotoGP si è lasciato dietro una scia polemica. Durante la conferenza stampa successiva alla corsa, Dani Pedrosa ha attaccato Valentino Rossi, reo secondo lui di aver fatto una manovra particolarmente pericolosa nei suoi confronti.

Il pilota della Honda si riferisce ad un sorpasso effettuato ai danni del Dottore, che lo avrebbe stretto nel rettilineo opposto a quello dei box per non lasciarlo passare, rischiando la collisione. L'iberico ha espresso la sua rabbia, definendo il comportamento di Rossi sleale.

L'italiano però respinge al mittente le accuse di Pedrosa, giustificandosi e rispondendo per le rime al suo avversario. Secondo il 6 volte campione del mondo Moto GP, la sua manovra era perfettamente normale e se lo spagnolo pensa che non sia così, farebbe meglio a correre da solo.

MotoGP, Rossi su Pedrosa: "È meglio che corra da solo"

Nella gara del Gran Premio di Aragon Pedrosa ha conquistato il secondo posto dopo esser partito dal sesto posto. Ma lo spagnolo aveva già espresso nelle interviste al parco chiuso la sua rabbia per il comportamento di Rossi durante la gara e in conferenza stampa ha rincarato la dose.

Se guardate le immagini, ero completamente sulla riga bianca e il mio manubrio era veramente ad un soffio dal suo, quindi non credo che sia stata una manovra leale. Ho rischiato tanto. Mandare chi ti sta sorpassando sulla linea quando sta andando a 300 all'ora non è bello.

La risposta di Valentino Rossi però non si è fatta attendere: il pilota italiano si è difeso davanti ai microfoni ricordando come oramai manovre simili siano all'ordine del giorno in MotoGP e che Pedrosa dovrebbe smettere di lamentarsi.