Ospiti messi all'angolo con i gol di Sanabria (2), Fabian Ruiz e Sergio Leon. Ora si sogna: raggiunto il Valencia a quota 12 punti in zona Champions League.

2 condivisioni 0 stelle

25 set 2017 di Francesco Bizzarri

Due volte Sanabria, Fabian Ruiz e Sergio Leon. Tutto nel secondo tempo, il Betis corre forte in Liga. Levante comandato e battuto. Primo tempo di studio, poi la squadra di Setien preme sull’acceleratore e tira fuori una prestazione incredibile. E pensare che gli ospiti non avevano mai perso fino ad ora.

Quarto posto insieme al Valencia. C’è odore di Champions League. Certo, siamo solo alla sesta giornata, ma quest’anno il Betis vuole stupire. Per ora lo sta facendo alla grandissima.

Liga, al Betis manca la precisione

Non c’è quasi partita al Villamarin, in campo si vede solo il Betis. Al 23’ il tiro di Sergio Leon dà solo l’illusione del gol, pallone sull’esterno della rete. Si accende Joaquin, dai 25 metri l’ex Fiorentina trova i tabelloni pubblicitari. La squadra di Setien macina gioco, serve però più precisione. Il Levante invece soffre e davanti non si vede mai. Tanto possesso palla, si lotta a centrocampo, lo stadio spinge i padroni di casa. Ma niente reti prima dell’intervallo.

DESCANSO #RealBetisLevante 0-0



Sergio León y Bardhi han podido adelantar a los suyos durante el primer tiempo. 👌 pic.twitter.com/q0feFVQSwe — LaLiga (@LaLiga) September 25, 2017

Betis, ora sì

Pronti via, piede sull’acceleratore ed ecco il gol del Betis. Cross perfetto di Sergio Leon, il colpo di testa di Sanabria arriva al momento giusto: palo e rete. 1-0 per aprire le danze. Al 55’ ecco pure il raddoppio: Fabian Ruiz fa tutto da solo seminando il panico per 25 metri, davanti a Raul Fernandez non sbaglia il 2-0. Levante sparito del tutto, che festa a Siviglia: sugli spalti parte la ola. Così arriva facile facile il tris: Durmisi per Sergio Leon, il sette deve solo appoggiare in rete.

I ragazzi di Setien non mollano, c’è voglia di far divertire la gente sugli spalti. Raul Fernandez dice no al neo entrato Nahuel. Sanabria in rovesciata tenta il gol della vita. Cercava il poker, lo trova nel finale: doppietta del Tanque per sognare. Al Villamarin non c'è stata partita. Il Betis vola.