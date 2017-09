Il portale fourfourtwo.com consiglia i club da provare almeno una volta nel videogioco. Tra questi anche un'italiana: il Milan scatenato durante il calciomercato estivo.

25 set 2017 di Carlo Roscito

La data del lancio ufficiale sul mercato è sempre più vicina. Ancora pochi giorni e potrete abbandonare la versione demo disponibile on-line da qualche settimana per buttarvi dentro il vero mondo di FIFA 18. Sono stati svelati gli stadi presenti, vi abbiamo già postato un articolo con i nuovi cross e un altro con il video tutorial per le skills più spettacolari.

Ora è Fourfourtwo a darvi un nuovo consiglio: le 10 squadre da prendere assolutamente. Le più forti in assoluto? Non per forza.

Il portale elenca 10 club che per un motivo o per l'altro vanno provati almeno una volta a FIFA 18 da qui ai prossimi 12 mesi di divertimento. Ecco la lista: Everton, Paris Saint Germain, Karlsruher, Los Angeles Galaxy, Milan, Amiens, Real Madrid, Forest Green, Monaco e la selezione Adidas All-Star.

FIFA 18, ecco le 10 squadre da prendere

1. EVERTON

Rooney esulta dopo un gol a FIFA 18

Sì, è vero: Romelu Lukaku è stato ceduto al Manchester Uniter di Mourinho. Ma i toffies, in estate, si sono rifatti con gli acquisti di Wayne Rooney e Gylfi Sigurdsson. Insomma, l'attaccante belga è stato rimpiazzato. L'Everton può rappresentare un'ottima scelta se volete giocare nella "modalità carriera": la rosa è profonda e piena di giovani talenti come Jordan Pickford e Nikola Vlasic. In ottica futura potete stare tranquilli: è un potenziale destinato a crescere con il passare delle stagioni.

2. PARIS SAINT GERMAIN



Un'immagine di Neymar a FIFA 18: il PSG l'ha acquistato per 222 milioni di euro

Va bene, in questo caso forse non c'è bisogno nemmeno di fornire delle spiegazioni. Scegliere il Paris Saint Germain di Neymar e Kylian Mbappe può essere lo stimolo giusto per chi non vuole rinunciare ad almeno due fenomeni in attacco. Magari non sarà troppo complicato vincere la Ligue 1, ma la Champions League potrebbe diventare un traguardo veramente suggestivo.

3. KARLSRUHER

La formazione del Karlsruher a FIFA 18: il club è retrocesso nella terza divisione tedesca

Una delle novità di FIFA 18 è l'aggiunta della terza divisione tedesca. Il Karlsruher ci è retrocesso dopo aver perso 12 delle ultime 15 partite della stagione 2016-2017. L'obiettivo? Una rapida promozione per tentare la scalata verso la Bundesliga. La rosa, nella serie di partenza, sarà una delle più attrezzate del campionato.

4. LOS ANGELES GALAXY

Lo Sounders StubHub Center, stadio dei Los Angeles Galaxy, a FIFA 18

E qui entra in gioco lo stadio dell'ex squadra di David Beckham. FIFA 18 ripropone lo StubHub Center dei Los Angeles Galaxy replicato alla perfezione, con una cura maniacale dei dettagli. Il club tra l'altro in FIFA 18 può essere uno dei 6 punti di partenza per una carriera targata Alex Hunter.



5. MILAN

La formazione del Milan schierata a FIFA 18: Suso, Andre Silva e Borini nel tridente d'attacco

La squadra rossonera è stata rivoluzionata in estate grazie a un mercato da 230 milioni di euro. Formazione completamente stravolta rispetto alla scorsa stagione: nel videogioco, naturalmente, sono presenti tutti i nuovi acquisti tra cui Andre Silva, Calhanoglu e Bonucci. Con il Milan potrete dare del filo da torcere alle favoritissime per il tricolore: Juventus, Napoli e Inter.

6. AMIENS

Per l'Amiens, quella attuale, è la prima stagione della storia in Ligue 1

Per la prima volta in Ligue 1. L'Amiens può rappresentare una sfida affascinante per chi vuole affrontare un'avventura complicata sin dalla partenza. La stagione 2016-2017 del club transalmpino è entrata nella storia per l'inaspettata promozione. Sta a voi scrivere un futuro importante anche nella massima serie.

7. REAL MADRID

Il Santiago Bernabeu in una ripresa dall'alto in FIFA 18

Il Real Madrid, per ovvie ragioni, rimane una scelta eccellente per qualsiasi giocatore. La celebrazione di Cristiano Ronaldo parte dalla copertina di FIFA 18. Il Bernabeu, poi, è uno spettacolo da non perdere grazie alla funzione "Immersive Atmospheres".

8. FOREST GREEN

Il Forest Green, promosso in League Two, è una delle squadre più deboli d'Inghilterra

Questa sarà sicuramente una scelta coraggiosa e impegnativa. Il Forest Green è una delle squadre più deboli di tutta l'Inghilterra in FIFA 18. Divisione di partenza: la League Two, la quarta d'oltremanica. In estate tantissimi trasferimenti di mercato, in entrata e in uscita. Ma tanto non conoscerete né chi è partito, né chi è stato acquistato.

9. MONACO

Falcao, bomber del Monaco, durante un'azione di gioco in FIFA 18

Potenzialmente il Monaco una delle migliori squadre dell'intero gioco. Sono partiti giocatori importanti, su tutti Mbappé. Ma l'arrivo di giovani talentuosi come Keita Balde Diao, Terence Kongolo e soprattutto Youri Tielemans fa ben sperare per il futuro.



10. ADIDAS ALL-STAR

La formazione schierata dell'Adidas All-Star: in rosa Messi, Bale, Suarez e Pogba

Infine anche gli sponsor vogliono la loro parte. In questo caso è la selezione dei migliori calciatori sotto il marchio Adidas: troverete la squadra nella categoria "Resto del Mondo", in rosa campioni del calibro di Messi, Bale e Pogba.