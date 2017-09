La Chinese Football Association ha aperto un'indagine sul derby vinto 4-1 dal Tianjin Teda contro il Tianjin Quanjian di Cannavaro.

25 set 2017

Come se non bastasse già la sonora sconfitta subita sul campo, i guai per il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro potrebbero essere appena iniziati. Dopo il 4-1 rimediato nel derby contro il Tianjin Teda, la Chinese Football Association ha aperto un'indagine sulla partita.

Qualsiasi violazione del normale fair play - recita il comunicato - sarà severamente punita secondo le leggi attuali.

Il Tianjin Teda sta lottando per non retrocedere e dopo questa vittoria si è portato momentaneamente fuori dalla zona rossa. La squadra di Cannavaro insegue invece il terzo posto - perso proprio dopo questo match - che vale il preliminare della AFC Champions League.

Il poker del Teda ha destato molti sospetti, il Quanjian è accusato di aver venduto la partita che ha visto protagonista assoluto Acheampong con due reti. Al termine del match, Cannavaro aveva parlato così: