Secondo i media catalani, i blaugrana sarebbero pronti a ridare l'assalto all'asso brasiliano nella prossima sessione di mercato.

25 set 2017 di Andrea Pettinello

Una telenovela lunga un'intera estate che potrebbe finalmente trovare una conclusione nel corso della sessione invernale di calciomercato del prossimo gennaio. Stando a quanto riferisce il quotidiano catalano Sport, il Barcellona sarebbe pronto a tornare all'assalto per Philippe Coutinho.

Il Liverpool ha già detto no alle tre onerosissime offerte dei catalani arrivate a cavallo tra luglio e la fine di agosto, ma pare essere disposto a discuterne nuovamente una volta che il calciomercato riaprirà i battenti. Coutinho è tornato stabilmente in prima squadra solamente lo scorso weekend, quando per la seconda volta in stagione è stato schierato titolare in Premier League da Jurgen Klopp.

Seconda presenza dal primo minuto, primo gol e prima esultanza. Il brasiliano è subito tornato a essere protagonista dopo l'opaca prestazione contro il Burnley, con l'ovvio benestare dei tifosi che dopo averlo timidamente fischiato a inizio settembre lo hanno ricoperto di applausi e di slogan a suo favore.

Calciomercato Liverpool: il Barcellona ri-tenta Coutinho

Il quotidiano Sport definisce la trattativa tutt'altro che chiusa. Il Barcellona infatti avrebbe "riattivato" i colloqui con i proprietari del Liverpool e sarebbe fiducioso sul raggiungimento di un possibile accordo prima della conclusione del mercato invernale. Coutinho è tornato a piena disposizione di Klopp solo da una settimana, dopo essere stato infortunato per quasi tutto il mese di agosto. Ma in pochi hanno realmente creduto alla versione fornita dalla società, ovvero che il giocatore non fosse disponibile per un acciacco fisico. Il sospetto - confermato dal medico brasiliano Michael Simoni - è che il brasiliano stesse finalizzando la sua trattativa con il Barcellona.

All'alba dell'1 settembre i tifosi dei Reds si erano risvegliati con la notizia del mancato accordo tra Coutinho e i catalani ed erano convinti di poter mettere definitivamente la parola fine alla questione. Ma a soli 25 giorni dalla conclusione del calciomercato, la trattativa sembra essersi improvvisamente riaperta. Chi tra Liverpool e il Barcellona avrà l'ultima definitiva parola?