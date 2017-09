Quella del Borussia Dortmund è una partenza da record: mai aveva conquistato così tanti punti. Miglior attacco e miglior difesa, ora si sogna anche il titolo.

25 set 2017 di Elmar Bergonzini

Un sogno, ma categoricamente a occhi aperti. Perché nessuno vuole perdersi nulla. Il Borussia Dortmund sta sorprendendo la Bundesliga. Perché sta facendo registrare record su record: 16 punti conquistati dopo sei giornate. Mai i gialloneri erano partiti così bene. Ma non è tutto. Perché hanno il miglior attacco e la miglior difesa del torneo.

Al più tardi dopo il 6-1 contro il Borussia Moenchengladbach, arrivata meno di 24 ore dopo il 2-2 del Bayern Monaco contro il Wolfsburg, si sono tutti resi conto che i gialloneri fanno sul serio. Molto sul serio. Vogliono il titolo, quello che manca dal 2011-12. D’altronde questa squadra sta andando anche meglio di quella che, all’epoca, era allenata da Klopp.

Sono ben 19 i gol fatti, appena uno quello subito. Anche questo è un record. Perché i gialloneri hanno mantenuto la porta inviolata fino al secondo tempo della sesta partita di campionato. Il Borussia Dortmund, nella propria storia, non era mai andato oltre la quarta giornata di campionato. Una squadra offensiva, spettacolare, che in difesa però è molto attenta.

Al termine della partita vinta per 6-1 con il Borussia Moenchengladbach il tecnico del Borussia Dortmund Peter Bosz era comprensibilmente euforico:

Sono fiero dei miei giocatori. Uno spettacolo per i tifosi e per me in panchina.

Nei giorni scorsi, prima dell’ultimo turno di campionato, anche Marco Reus, attualmente infortunato, si è detto molto fiducioso sul futuro dei gialloneri. Intervistato dal canale tematico del Borussia Dortmund ha infatti affermato di essere convinto che al termine della stagione il BVB sarà capolista. Segno che l’entusiasmo a Dortmund è tanto. E se anche i tre punti di vantaggio sul Bayern Monaco non possono essere una garanzia (e ci mancherebbe…) è anche vero che il campionato per ora sta dando dei segnali. E sono tutti gialloneri. Che comprensibilmente sognano, ma a occhi aperti. Perché questo spettacolo non se lo vuole perdere nessuno.