L'amministratore delegato rossonero bacchetta la squadra dopo la sconfitta contro la Sampdoria: "Non mi è piaciuto l'atteggiamento, deve essere cambiato immediatamente".

24 set 2017

Scuro in volto, furioso per la sconfitta appena rimediata dal Milan sul campo della Sampdoria. Marco Fassone non le ha mandate a dire alla squadra di Montella. La prestazione di Bonucci&co. lo ha deluso profondamente e lo ha detto chiaramente ai microfoni di Sky Sport:

Non mi è piaciuto l'atteggiamento, va immediatamente cambiato. Mi aspetto che le prossime partite - ha esordito l'amministratore delegato rossonero - contro avversari di livello vengano approcciate in maniera diversa.

Per Fassone la Samp era ampiamente alla portata del Milan:

Con tutto il rispetto per la Sampdoria di Giampaolo che ha giocato benissimo e che ha meritato la vittoria, non credo che sia più forte del Milan. Non penso sia una questione di avversario di livello, il Milan è più forte della Samp e deve approcciare la partita in maniera diversa. Vero è che l'autostima si guadagna con le vittorie ma non ho visto in campo la confidenza che ci doveva essere.

Poi chiude tracciando la via da seguire:

Sapevamo che questi primi sei mesi sarebbero stati i più difficili e che superato questo periodo le cose non potranno che andare meglio, ma sono venuto a parlare qui per fare capire che queste sconfitte non vanno bene e non possono essere considerate come routine.