La prossima giornata precederà la seconda sosta per le Nazionali: doppio posticipo di lusso domenica, il Napoli gioca alle 12:30 in casa contro il Cagliari.

37 condivisioni 0 stelle

24 set 2017 di Daniele Minuti

Il campionato italiano si appresta a terminare il secondo mini-ciclo della stagione: il prossimo turno di Serie A infatti sarà l'ultimo prima della seconda sosta dedicata alle partite delle Nazionali e si giocherà fra sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre.

La settima giornata di campionato ci riserverà due posticipi molto importanti nella sera di domenica: alle 18:00 si sfideranno a San Siro il Milan e la Roma, mentre la partita delle 20:45 sarà Atalanta-Juventus, con entrambe le squadre che saranno reduci dagli impegni infrasettimanali nelle coppe europee.

Il Napoli proverà ad approfittare dell'impegno difficile dei bianconeri per portarsi da solo in testa alla classifica di Serie A: la squadra di Sarri sarà protagonista del lunch match delle 12:30 di domenica ospitando il Cagliari. Alle 15:00 l'Inter andrà a giocare a Benevento, mentre la Lazio se la vedrà in casa col Sassuolo.

Prossimo turno Serie A: sabato apre Udinese-Sampdoria

L'Udinese gioca contro la Sampdoria

Ad aprire il prossimo turno di Serie A sarà l'anticipo del sabato fra Udinese e Sampdoria: i bianconeri vengono da 3 sconfitte consecutive, motivo per cui la dirigenza ha annunciato che la squadra andrà in ritiro durante la settimana, mentre i blucerchiati arrivano alla partita dopo il grande successo per 2-0 contro il Milan. Alle 20:45 ci sarà Genoa-Bologna, con la squadra di Juric che vorrà rifarsi dopo la beffa della partita persa contro l'Inter.

Domenica pomeriggio il Napoli ospita il Cagliari, l'Inter va a Benevento

Il Napoli ospiterà il Cagliari

Il match domenicale delle 12:30 sarà quello fra Napoli e Cagliari, con gli uomini di Sarri che giocheranno la seconda partita al San Paolo nello spazio di 6 giorni, dopo quella di Champions League contro il Feyenoord, in programma martedì sera. Alle 15:00 si giocheranno 5 partite: l'Inter sarà ospite del Benevento, ancora a caccia del suo primo punto nella massima divisione, mentre la Lazio sfiderà il Sassuolo all'Olimpico. Gli altri incontri del primo pomeriggio saranno Chievo-Fiorentina, Torino-Verona e lo scontro salvezza fra SPAL e Crotone.

Doppio posticipo: Milan-Roma alle 18:00, Atalanta-Juventus alle 20:45

La Roma va a giocare in casa del Milan

Il doppio piatto forte del prossimo turno di Serie A è rappresentato dai due posticipi domenicali. Alle 18:00 infatti va in scena a San Siro l'incontro fra Milan e Roma, a cui le due squadre arrivano con morali diametralmente opposti: i rossoneri vengono dalla brutta sconfitta di Marassi per mano della Samp, i ragazzi di Di Francesco invece sono in un periodo positivo e cercheranno di vincere la quarta partita consecutiva in campionato.

A chiudere la settima giornata sarà il posticipo delle 20:45 fra altre due squadre che avranno impegni europei in settimana, l'Atalanta e la Juventus. Dopo l'inizio stentato, la formazione di Gasperini sembra essere tornata la squadra che ha stupito tutti nella scorsa stagione e cerca una vittoria contro i bianconeri che a Bergamo manca dal 2001. I Campioni d'Italia invece proveranno a rimanere a punteggio pieno per mantenere la testa della classifica.

Il programma della settima giornata

La classifica: Napoli e Juventus capoliste a pari merito