Il Cholo, dopo la vittoria sul Siviglia, elogia il nuovo impianto dell'Atletico Madrid: "Quando i tifosi gridano sembra di essere all'interno del monumento romano".

295 condivisioni 0 stelle

24 set 2017 di Carlo Roscito

Forse un giorno, per Diego Pablo Simeone, anche il calore del Wanda Metropolitano diventerà un’abitudine. D’altronde prima del cambio di “casa”, il suo Atletico Madrid, disputava le gare interne al Vicente Calderon.

Il vecchio stadio, insomma, a livello di carica agonistica da trasferire alla squadra, non scherzava mica. Ma il paragone, utilizzato da Simeone per spiegare le emozioni di una partita vissuta nel nuovo impianto, è una suggestione storica che riporta alla città di Roma, dove il tecnico ha vissuto in biancoceleste 4 anni della sua gloriosa carriera da calciatore.

I Colchoneros piegano 2-0 il Siviglia grazie alle reti di Ferreira-Carrasco e Griezmann. Il Cholo, a fine partita, spiega che il Wanda Metropolitano - inaugurato il 16 settembre contro il Malaga - avrebbe vinto lo stesso la sua partita. Anche con un risultato diverso. Spalti attaccanti al terreno di gioco, 67mila tifosi inferociti a spingere l’Atletico Madrid verso il successo, puntualmente arrivato. Finora due gare interne, altrettante vittorie.

Il paragone di Simeone: "Il Wanda Metropolitano è come il Colosseo..."

Diego Pablo Simeone, 47 anni, alla guida dell'Atletico Madrid dal 2011

Simeone esprime tutta la sua gioia al triplice fischio. Il suo Atletico Madrid conquista i 3 punti, batte il Siviglia e lo scavalca in classifica. Secondo posto a 4 lunghezze dalla capolista Barcellona.

Dobbiamo vincere la sfida più importante, quella di essere un collettivo: il gruppo è la cosa più importante all’interno di una squadra. Le nostre avversarie sono forti, c’è molta concorrenza, può essere uno stimolo per tutti i club. Siamo sulla strada giusta, abbiamo bisogno di unire le forze.

Tra le forze, naturalmente, anche il pubblico. L’allenatore riempie di elogi la propria gente, accorsa allo stadio per incitare la squadra. Il Wanda Metropolitano può diventare un fattore nella Liga, per Simeone può trascinare i Colchoneros in campionato: