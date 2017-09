Il Napoli è così costretto a pensare al calciomercato per trovare un degno sostituto di Milik. Mertens non potrà giocare sempre, avrà bisogno di rifiatare e quindi il direttore sportivo Cristiano Giuntoli deve trovare una soluzione in fretta. Si è pensato subito a Roberto Inglese, attaccante classe '91 del Chievo che è stato già acquistato dagli azzurri per 10 milioni di euro più 2 di bonus. Sarebbe dovuto arrivare in Campania la prossima estate, ma visto l'infortunio di Milik è possibile che i programmi vengano cambiati e che il suo arrivo sia anticipato a gennaio.