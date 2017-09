Nota del club partenopeo dopo il primo consulto medico a cui è stato sottoposto l'attaccante polacco: "Emersa la possibilità di una soluzione chirurgica".

233 condivisioni 0 stelle

3 ore fa

Aggiornamenti sull'infortunio al ginocchio destro occorso ad Arek Milik nel corso del match vinto 3-2 dal Napoli sulla SPAL. Con un tweet il club partenopeo ha annunciato che il giocatore potrebbe essere operato. Domani sarà valutato a Villa Stuart dal professor Mariani, lo stesso che lo ha già operato un anno fa.

Dagli esami effettuati alla clinica Pineta Grande - recita il comunicato - per Milik è emersa la possibilità di una soluzione chirurgica. Milik sarà valutato domani a Villa Stuart dal professor Mariani.

Gli accertamenti strumentali non hanno quindi confermato le sensazioni del giocatore, che nell'immediato post-partita aveva detto: "Non è come l’altra volta". Il polacco faceva riferimento alla rottura totale del crociato del ginocchio sinistro rimediata nel mese di ottobre del 2016 mentre era aggregato con la Nazionale.

Dagli esami effettuati alla clinica Pineta Grande, per Milik è emersa la possibilità di una soluzione chirurgica. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 24, 2017