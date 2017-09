Il campione del mondo in carica vince per la quinta volta in stagione e si prende la vetta solitaria del mondiale, sfruttando il settimo posto di Dovizioso. Pedrosa e Lorenzo sul podio.

25 minuti fa di Daniele Rocca

Doppietta Honda ad Aragon. Marquez primo, dietro di lui uno strepitoso Pedrosa. Il campione del mondo trionfa per la quarta volta sul circuito spagnolo (la terza in MotoGP). Miglior attore non protagonista Jorge Lorenzo, che ha comandato per 3/4 della gara, salvo poi doversi arrendere ai connazionali della Repsol.

Vinales chiude quarto, davanti al suo compagno di squadra, Valentino Rossi. Che dopo una super partenza ha ceduto nella seconda parte di gara. Il quinto posto ottenuto dal Dottore ha comunque dell'incredibile visto l'infortunio di tre settimane fa.

Solo settimo Andrea Dovizioso, adesso a 16 punti dalla vetta del mondiale. Il pilota della Ducati ha seguito il gruppo di testa senza però poter attaccare i primi tre (Lorenzo, Rossi e Marquez).

MotoGP: la cronaca della gara

Easy does it boys🙈



Rossi runs it wide & Dovi/Marquez get sucked in behind him!



No major dramas😅 #AragonGP pic.twitter.com/PemeW71CmT — MotoGP™🇪🇸🏁 (@MotoGP) September 24, 2017

A new leader and a new third place man!



Marquez takes 1st off Lorenzo & Pedrosa moves up past Rossi for 3rd!#AragonGP - 6 laps to go! pic.twitter.com/3QHhv9CCoX — MotoGP™🇪🇸🏁 (@MotoGP) September 24, 2017

Now Pedrosa is through on Lorenzo for 2nd!



Final lap coming up! #AragonGP! pic.twitter.com/fcFV4auKe0 — MotoGP™🇪🇸🏁 (@MotoGP) September 24, 2017

Classifica piloti MotoGP