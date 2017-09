L'attuale vicepresidente bianconero ha firmato un contratto con lo Skalna, club in cui è cresciuto calcisticamente prima di diventare professionista.

5 ore fa

C'è la firma sul contratto. Pavel Nedved torna a giocare. Alt, non fatevi prendere dalla frenesia. Il vicepresidente bianconero ha firmato un contratto con lo Skalna, club dilettantistico ceco in cui è cresciuto e dove gioca anche il figlio Pavel jr, 17anni di ruolo attaccante.

La firma è simbolica, la volontà di Nedved (45 anni) è di rimettersi gli scarpini e giocare appena una partita in Repubblica Ceca insieme al figlio. Si disputerà in primavera, prima di allora la "Furia Ceca" avrà modo di allenarsi per presentarsi tirato a lucido.

La sua ultima partita ufficiale è datata 31 maggio 2009, quando il Pallone d'Oro 2003 superò la Lazio 2-0 con la sua Juventus.

Juventus, Nedved torna in campo: la foto della firma con lo Skalna