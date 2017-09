L'attaccante argentino ha già raggiunto quota 10 gol in campionato in 6 partite: prima di lui c'era riuscito solo Antonio Angelillo, quasi sessant'anni fa.

622 condivisioni 0 stelle

3 ore fa di Daniele Minuti

Durante le conferenze stampa estive, quando era interpellato su Paulo Dybala, Massimiliano Allegri ripeteva che questa sarebbe dovuta essere l'annata della consacrazione (anche europea) del numero 10 della Juventus. E a giudicare da questo primo mese di stagione, la Joya sta accontentando il suo allenatore.

Con la sua doppietta nel derby contro il Torino, l'argentino è entrato nella storia raggiungendo la doppia cifra di gol in campionato dopo soltanto 6 giornate. Numeri superati solo una volta in Serie A, addirittura 59 anni fa, quando Angelillo arrivò a quota 11 gol già alla quarta giornata.

Un inizio splendido di Dybala, dopo che nell'intero scorso campionato di Serie A aveva messo a segno soltanto 11 reti, complice anche un lungo stop per un problema muscolare. Quest'anno il classe '93 sembra davvero un giocatore diverso, non soltanto per la sua incredibile media realizzativa, ma anche per la sua importanza nelle prestazioni della Juventus.

Juventus, Dybala già in doppia cifra dopo 6 giornate di campionato

Dybala è già a quota 10 gol in campionato

Da quando porta sulle spalle il numero 10 della Juventus, Dybala sembra aver fatto un ulteriore salto di qualità: escluse la sconfitta in casa del Barcellona e la vittoria interna con la Fiorentina, la Joya ha segnato in tutte le partite stagionali dei bianconeri, compresa la doppietta nella Supercoppa persa contro la Lazio.

Oltre all'exploit di Angelillo nella stagione 1958/59, nessuno in Serie A era arrivato in doppia cifra dopo 6 giornate di campionato: ad andarci più vicini furono Batistuta nell'annata 98/99 con la maglia della Fiorentina e Di Natale con quella dell'Udinese nella stagione 2009/10, entrambi a quota 8 reti.

Mantenere una media gol così alta fino a maggio sarà praticamente impossibile, ma è dall'inizio dell'anno che Dybala sembra essere determinatissimo a battere ogni suo record. E la partita di mercoledì contro l'Olympiakos sarà l'occasione tanto attesa dai tifosi della Juventus e dal suo allenatore in cui dimostrare che la sua crescita vale anche per l'Europa