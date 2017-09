In attesa dell'uscita ufficiale del videogioco, datata 29 settembre, arrivano le istruzioni per le Skills più spettacolari...

24 set 2017 di Carlo Roscito

The Bridge, Cruyff Turn, Sombrero Flick e Okocha Sombrero Flick. Titoli di canzoni? I film prossimamente in uscita nei cinema? Nulla di tutto ciò. Bisogna essere amanti dei videogiochi per capire di cosa stiamo parlando.

Se lo siete, allora, questo è l'articolo giusto per voi. Il countdown prosegue, il 29 settembre è vicino: FIFA 18 sta per essere lanciato sul mercato. Ancora poco e poi potrete abbandonare la demo gratuita ormai disponibile on-line da qualche settimana.

Tra le migliorie di FIFA 18, naturalmente, anche una serie di innumerevoli finte di gioco, sempre più spettacolari. Le cosiddette Skills: tra queste, le quattro di cui sopra. E se all'inizio non ci riuscirete, state tranquilli: avrete tempo per perfezionare i vostri movimenti. Soprattutto grazie al tutorial prodotto da Goal: tasto per tasto, ecco le istruzioni per voi funamboli del calcio videogiocato.

FIFA 18, il tutorial per le finte

Gli stadi sono stati svelati, le giocate a effetto di FIFA 18 le imparerete a conoscere e a memorizzare soltanto con il joypad in mano. Il video in questo articolo però vi aiuterà sicuramente a esercitarvi.

Cristiano Ronaldo e la sua celebre esultanza in FIFA 18

Perché un gol è sempre un gol, ma se è accompagnato da finte del genere ha sicuramente un altro sapore. E magari, quando il 29 settembre uscirà ufficialmente il videogioco, sarete già pronti a umiliare il vostro avversario...