Juventus e Napoli a punteggio pieno dopo la sesta giornata, segue a 16 punti l'Inter che vince a fatica contro il Genoa. Nessun problema per la Lazio in casa dell'Hellas.

24 set 2017

Juventus e Napoli restano a braccetto in testa alla classifica Serie A a quota 18 punti anche dopo la sesta giornata. I bianconeri dominano nel derby contro il Torino vincendo 4-0 grazie alla doppietta di Dybala e alle reti di Pjanic e Alex Sandro. La squadra di Sarri fatica con la SPAL ma si impone 3-2 con i gol di Insigne, Callejon e Ghoulam. Al terzo posto con 16 punti c'è l'Inter di Spalletti, che a San Siro passa nel finale e piega 1-0 il Genoa grazie al gol di D'Ambrosio.

Quarta piazza per la Lazio di Simone Inzaghi. Al Bentegodi i biancocelesti travolgono l'Hellas Verona 3-0. Un gradino più sotto, a 12 punti, troviamo la Roma di Di Francesco che regola l'Udinese in casa con un netto 3-1. Nel lunch match della domenica il Milan cade a Marassi sotto colpi della Sampdoria: Zapata e Alvarez firmano il 2-0.

Nelle zone basse della classifica Serie A il Chievo Verona passa in trasferta a Cagliari, Inglese e Stepinski sono gli autori del 2-0. Stesso risultato con cui il Crotone batte in casa il Benevento in quello che è un vero e proprio scontro diretto per la sopravvivenza: reti di Mandragora e Rohden.

