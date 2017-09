Non va oltre lo 0-0 l'Hannover contro il Colonia. La squadra di Breitenreiter è quarta in classifica a un solo punto dal Bayern Monaco: merito della difesa.

24 set 2017 di Elmar Bergonzini

Nel posticipo della sesta giornata della Bundesliga l'Hannover pareggia in casa con il Colonia per 0-0. La squadra di André Breitenreiter sale al quarto posto a quota 12 punti, a solo una lunghezza dal Bayern Monaco. Sono solo due i gol incassati dall'Hannover in questa stagione. Meglio ha fatto solo il Borussia Dortmund. Primo punto per il Colonia.

Bundesliga, Hannover v Colonia: la gara

L'Hannover comincia attaccando anche perché una vittoria lo proietterebbe al secondo posto in classifica. André Breitenreiter al momento è l'unico tecnico tedesco ancora imbattuto in tutto il 2017. I padroni di casa però cercano di correre meno pericoli possibile. Troppo spesso i passaggi sono in orizzontale e non in verticale, questo proprio per paura di sbagliare in fase di impostazione. Di occasioni però l’Hannover è comunque riuscito a crearne: Bebou al 6‘ non inquadra la porta di testa, e anche Füllkrug, al 12’, è impreciso. Il pallino del gioco resta in mano ai padroni di casa che al 31’ sfiorano il vantaggio con Sané, che di testa su calcio da fermo colpisce la traversa, così come con Füllkrug (41’) che non segna solo per colpa di qualche centimetro. Il Colonia, di tanto in tanto, riesce a rendersi pericoloso in contropiede, come successo al 27’ con Cordoba, che da buona posizione colpisce però solo l’esterno della resa.

La ripresa

Nel secondo tempo il ritmo si alza perché l’Hannover abbassa il proprio baricentro e il Colonia prende coraggio. Le prime occasioni della ripresa sono infatti degli ospiti: Klünter al 57’ manca la porta di poco, mentre Bittencourt, al 59’ non la sblocca solo perché il portiere avversario si supera. Ci prova anche Osako al 63’, ma nemmeno lui è fortunato. Al 73’ si fa rivedere l’Hannover, ma il tiro di Sané su punizione è respinto da Horn. Negli ultimi 10’ però il ritmo cala drasticamente, ed appare evidente che entrambe le squadre si siano accontentate del pareggio. Il Colonia, così, ha finalmente conquistato il primo punto stagionale.