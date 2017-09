Vittoria importane per il Leverkusen che scavalca l'Amburgo in classifica, segna ancora Volland. Gli ospiti sono in caduta libera: sono ben 4 le sconfitte di fila.

24 set 2017 di Elmar Bergonzini

Nel posticipo della sesta giornata della Bundesliga il Bayer Leverkusen batte 3-0 l'Amburgo in casa propria e lo scavalca in classifica. Decisivi i gol di Volland al 20' e all'83' e di Alario (al debutto) al 23'. Le Aspirine salgono a quota 7, gli ospiti restano a 6, conquistati però nelle prime due giornate di campionato. Con oggi sono infatti quattro le sconfitte di fila. Traballa la panchina di Gisdol.

Bundesliga, Bayer Leverkusen v Amburgo: la gara

La partita dura poco, troppo poco. Il Bayer Leverkusen è troppo superiore all'Amburgo che è in evidente difficoltà fin dai primi minuti. Il Leverkusen comincia meglio e al 9’ ha la prima occasione su calcio d’angolo, e sfiora nuovamente il vantaggio al 14’ con un tiro da fuori di Aranguiz. Al 20’ ecco il gol: il tiro di Mehmedi è deviato da Papadopoulos, sul rimpallo arriva Bailey che la mette dentro per Volland che da due passi fa 1-0. Già al 24’ il raddoppio: su cross di Bailey è l’esordiente Alario a buttarla dentro in spaccata. L’Amburgo non c’è, non riesce a reagire, e al 37’ il Leverkusen si divora il 3-0: liberato da Baumgartlinger di tacco Mehmedi manca la porta da due passi.

Kevin Volland esulta dopo il gol

La ripresa

Nel secondo tempo Gisdol prova a reagire mandando in campo Jatta e Waldschmidt per Walace e Salihovic, ma la gara la fa ancora il Leverkusen che sfiora due volte il terzo gol: al 56' è Mehmedi al 62' invece Aranguiz a provarci, ma non sono precisi. Al 70' ci prova l'Amburgo con Hahn, che da ottima posizione colpisce però solo l'esterno della rete. All’83’ bel passaggio filtrante di Alario che pesca Volland che chiude la partita col 3-0. Ora però l’Amburgo trema. Così come la panchina di Gisdol.