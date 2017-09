Tutti i titoli di WWE Raw in palio nel primo Pay-Per-View dopo Summerslam: il piatto forte è Brock Lesnar vs Braun Strowman.

23 set 2017 di Marco Ercole

Ecco il primo Pay-Per-View del dopo Summerslam. Ecco No Mercy, tradotto in italiano: "Nessuna pietà". Siamo arrivati al giorno dell'evento dedicato a WWE Raw, che si terrà nella notte tra il 24 e il 25 allo Staples Center di Los Angeles, California. Su FOX Sports potrete trovare la diretta scritta dell'intera serata.

Si parte con il kickoff, che vedrà Apollo Crews affrontare Elias Samson, fino ad arrivare al piatto forte, il Main Event tra Brock Lesnar e Braun Strowman, con in palio il titolo di Campione Universale.

Si tratta di un PPV esclusivo del roster di WWE Raw e tutti i titoli del roster saranno messi in discussione, compreso quello dei pesi leggeri detenuto da Neville, che se la vedrà con Enzo Amore, "retrocesso" nei Cruiserweight. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quali saranno i match che completeranno la card del programma di No Mercy.

WWE No Mercy, il programma

Il programma di No Mercy, come anticipato, parte con il kickoff tra Apollo Crews ed Elias Samson. Una sorta di aperitivo prima cominciare con il vero e proprio Pay-Per-View dedicato al roster di WWE Raw. In palio il titolo di campione intercontinentale di The Miz, che scortato come sempre dal Miztourage proverà a battere Jason Jordan per mantenere la cintura e dedicare la vittoria al figlio in arrivo.

Prima chance titolata poi nei Pesi Leggeri per Enzo Amore, che si troverà faccia a faccia con "The King of Cruiserweight", Neville. Nessuna cintura in palio invece nella rivincita tra Bray Wyatt e Finn Balor, con quest'ultimo che questa volta combatterà senza l'ausilio del Demon King.

Saranno di scena anche i campioni di coppia di WWE Raw, Dean Ambrose e Seth Rollins, che affronteranno Cesaro e Sheamus. In palio pure il titolo di campionessa femminile del roster rosso attualmente detenuto da Alexa Bliss: Emma, Sasha Banks, Nia Jax e Bayley proveranno a strapparglielo in un Fatal 5-Way Match. E poi arriviamo ai due pezzi grossi, i due match che il general manager Kurt Angle ha giustamente definito "da Wrestlemania". Prima John Cena contro Roman Reigns, poi il campione Universale Brock Lesnar contro Braun Strowman.

I vostri pronostici

Una card sensazionale, insomma. Adesso, in attesa di No Mercy, diteci pure chi saranno i vincitori ed esprimete i vostri pronostici con tutti gli incontri che potrete trovare qui sotto.

Kickoff - Apollo Crews vs Elias Samson

Single Match

The Miz (C) vs Jason Jordan

Intercontinental Championship Match

Neville (C) vs Enzo Amore

Cruiserweight Championship Match

Neville (C) vs Enzo Amore

Cruiserweight Championship Match





Finn Balor vs Bray Wyatt

Single Match

Seth Rollins e Dean Ambrose (C) vs Sheamus e Cesaro

WWE Raw Tag Team Championship

Alexa Bliss (C) vs Sasha Banks vs Nia Jax vs Emma vs Bayley

WWE Raw Women Fatal 5-Way Championship Match

Roman Reigns vs John Cena

Single Match

Brock Lesnar (C) vs Braun Strowman

Universal Championship Match