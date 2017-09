Alla T-Mobile Arena di Las Vegas potrebbe andare in scena l'ultimo capitolo della trilogia dei due atleti di arti marziali miste.

2 ore fa di Marco Ercole

Dopo la vittoria di Nate Diaz a UFC 196 e quella di Conor McGregor a UFC 202, la sfida che porrà fine alla trilogia potrebbe andare in scena a UFC 219, in programma il prossimo 30 dicembre alla T-Mobile Arena di Las Vegas, in Nevada. Già, proprio lì, dove lo scorso 26 agosto il portafoglio di Notorious si è gonfiato a dismisura per via dell'incontro di pugilato perso (ma poco importa a livello economico) contro la leggenda della boxe, Floyd Mayweather.

Subito dopo quello che è già passato alla storia come il "Money Fight", McGregor si è preso delle vacanze, godendosi una parte del suo incasso record per un lottatore UFC, circa 100 milioni di dollari (30 fissi, gli altri in percentuali su PPV e merchandising).

Su un suo possibile ritorno nell'ottagono dopo aver assaggiato cachet decuplicati rispetto al suo precedente standard si è discusso e speculato parecchio. Da una parte c'è la teoria di chi sostiene che McGregor non tornerà mai più a lottare in UFC, dove ancora oggi detiene la cintura dei pesi leggeri. Dall'altra chi invece è convinto che rientrerà sia in segno di riconoscenza verso Dana White, che ha fatto di tutto per realizzare il suo sogno di combattere contro Mayweather, sia perché si tratta di casa sua, il suo habitat naturale.

Nate Diaz vs Conor McGregor a UFC 196

UFC, Nate Diaz vs McGregor: parte terza

I sostenitori della seconda corrente di pensiero, ovviamente, non possono che associare il suo ritorno a un incontro con Nate Diaz, probabilmente la sfida più affascinante in questo momento nel panorama UFC, per stabilire una volta per tutte chi sia il migliore.

Un desiderio che secondo molti rumors potrebbe essere realmente esaudito, con tanto di data già fissata sul calendario: 30 dicembre 2017, appunto, alla T-Mobile Arena di Las Vegas per UFC 219.

E in palio, ovviamente, ci sarebbe la cintura dei pesi leggeri che Nate Diaz proverà a sfilare a McGregor. A rendere ancora più verosimile lo scenario, poi, ci avevano pensato in passato gli stessi atleti che non avevano nascosto il loro desiderio di ritrovarsi sull'ottagono per il terzo e ultimo incontro della loro trilogia.

This is amazing video of a great chapter in my career.

I look forward to the trilogy fight down the road. It was a hell of a fight!Enjoy 👊 https://t.co/13VQNufJNo — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 27, 2017

Non resta che aspettare e lasciar scorrere gli eventi. Per ora si tratta solo di rumors, ma la storia recente insegna che quando il pubblico chiede a gran voce un incontro, in genere questo poi si realizza davvero. Lo stesso può accadere tra Diaz e McGregor. Notorious lo sa bene. Quello con Mayweather, d'altronde, è diventato realtà contro ogni pronostico iniziale. E lo ha fatto diventare un uomo diverso, sicuramente molto più ricco.