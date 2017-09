L'attaccante polacco si è fatto male al ginocchio nei minuti finali di SPAL-Napoli: non si tratta del ginocchio già operato un anno fa. Si teme lungo stop.

23 set 2017

Un'altra prova di forza, un'altra vittoria che proietta il Napoli nella storia: mai gli Azzurri avevano iniziato la Serie A vincendo sei partite su sei. Contro la SPAL è successo e Sarri si è tolto una piccola soddisfazione. Ma nel finale di partita, quando i suoi ragazzi erano avanti 3-2, qualcosa gli ha tolto il sorriso. Entrato al 70' al posto di Zielinski, Arek Milik si è fatto male al ginocchio destro. La sua partita è durata pochissimo.

Quando correva il mese di ottobre del 2016, mentre era aggregato con la Nazionale, l'attaccante polacco si procurò la rottura totale del crociato del ginocchio sinistro. Stavolta si è fatto male all'altro. Uscendo dal campo sulle sue gambe, ma zoppicando vistosamente, l'ex Ajax non ha risposto a Sarri che gli chiedeva informazioni sulle sue condizioni. Di certo c'è che quella torsione innaturale non promette nulla di buono. La paura è che si tratti dello stesso infortunio già patito in Nazionale un anno fa. Sarebbe una beffa clamorosa.